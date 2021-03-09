مطلوب فنى صيانة ميكانيكا

(فرصة عمل)
|فنى صيانة ميكانيكا المؤهلات : متوسط و فوق متوسط يشترط خبرة (7-10) سنوات بالصيانة الميكانيكية والهيدروليكية. المقصات - الأوناش - التنيات). ) مقر العمل : مدينة السادات. يتوفر سكن للمغتربين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|OsmaCom
|التليفون:
|01030053090
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|العنوان:
|- مدينة السادات
المنوفية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086579
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