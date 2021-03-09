مطلوب فنى صيانة ميكانيكا

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
فنى صيانة ميكانيكا المؤهلات : متوسط و فوق متوسط يشترط خبرة (7-10) سنوات بالصيانة الميكانيكية والهيدروليكية. المقصات - الأوناش - التنيات). ) مقر العمل : مدينة السادات. يتوفر سكن للمغتربين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: OsmaCom
التليفون: 01030053090

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العنوان: - مدينة السادات
المنوفية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/3/2021
رقم الإعلان: 2086579
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السعر
تاريخ الإعلان
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9/3/2021
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9/3/2021
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9/3/2021
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9/3/2021
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9/3/2021
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9/3/2021
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9/3/2021
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9/3/2021
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9/3/2021
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(للبيع)

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9/3/2021
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العنوان:

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8/3/2021
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العنوان:

دمياط - مصر
القسم: 

اتصل

8/3/2021
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