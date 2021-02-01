مطلوب فنى شبكات حريق للعمل فى السعوديه

مطلوب فنى شبكات حريق للعمل فى مدينه عرعر بكبرى شركات المقاولات - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: فنى شبكات حريق ومواسير الحريق المؤهل: مؤهل مناسب الخبرة: لاتقل عن 5 سنوات فى المجال توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072