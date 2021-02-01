مطلوب فنى شبكات حريق للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فنى شبكات حريق للعمل فى مدينه عرعر بكبرى شركات المقاولات - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: فنى شبكات حريق ومواسير الحريق المؤهل: مؤهل مناسب الخبرة: لاتقل عن 5 سنوات فى المجال توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|GIZA- Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082376
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2,000 ريال
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