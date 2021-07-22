مطلوب فنى سباك صيانات

(فرصة عمل)
|فني سباك صيانات – راتب 3500ج + سكن + 3 وجبات + مواصالت – العمل 23 يوم – االجازة 7 أيام – تامين صحي+ تامين اجتماعي + زيادة سنوية مقدرة %12 - السن من 18 : 40 سنة – مؤهل ابتدائي علي األقل الكود:30102189 للتواصل :01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- giza
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100419
3,500 جنيه
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30 ريال
3,000 ريال
2,000 ريال
30 ريال
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3,000 ريال
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