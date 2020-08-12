مطلوب فنى ردياتير لشركة مقاولات بالسعودية

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات - بالسعودية :- #ورشة_ردياتيرات #ردياتير #ميكانيكى #معدات_شاحنات #فرصة_عمل مطلوب:- ::{{● #فنى_ردياتير●}}:: - خبرة لاتقل عن 5 سنوات {{ للتجهيز والتحضير وعمل المقابلات - عن بعد }} للاستفسار/ واتس :- 01002179332