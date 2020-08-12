مطلوب فنى ردياتير لشركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)

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صورة الاعلان: مطلوب فنى ردياتير لشركة مقاولات بالسعودية - في الجيزة مصر

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تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات - بالسعودية :- #ورشة_ردياتيرات #ردياتير #ميكانيكى #معدات_شاحنات #فرصة_عمل مطلوب:- ::{{● #فنى_ردياتير●}}:: - خبرة لاتقل عن 5 سنوات {{ للتجهيز والتحضير وعمل المقابلات - عن بعد }} للاستفسار/ واتس :- 01002179332
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
التليفون: 01002179332-01002179333

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/8/2020
رقم الإعلان: 2065248
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صورة الاعلان: مطلوب مشغلين محطات اسفلت ومشغلين محطات خرسانة-وفنيين ردياتير للسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مشغلين محطات اسفلت ومشغلين محطات خرسانة-وفنيين ردياتير للسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى #مصانع_الخرسانة_الجاهزة #السعودية :- مطلوب:- ::{{● #.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

12/8/2020
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