مطلوب فنى ردياتير لشركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لكبرى شركات المقاولات - بالسعودية :- #ورشة_ردياتيرات #ردياتير #ميكانيكى #معدات_شاحنات #فرصة_عمل مطلوب:- ::{{● #فنى_ردياتير●}}:: - خبرة لاتقل عن 5 سنوات {{ للتجهيز والتحضير وعمل المقابلات - عن بعد }} للاستفسار/ واتس :- 01002179332
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01002179332-01002179333
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|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065248
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