مطلوب فنى تيار خفيف

شركه تعمل في مجال التيار الخفيف مقر الشركه العباسيه مطلوب فني تيار خفيف خبره لا تقل عن ٣ سنوات في اعمال صيانه الانظمه الاتيه انذار ضد الحريق و اطفاء الي - انذار ضد السرقه - اكسس كونترول - كاميرات المراقبه-الشبكات مرتب اساسى+ بدلات+مكافأت لتحديد ميعاد المقابله الاتصال علي رقم01009428701