مطلوب فنى تيار خفيف

(فرصة عمل)
|شركه تعمل في مجال التيار الخفيف مقر الشركه العباسيه مطلوب فني تيار خفيف خبره لا تقل عن ٣ سنوات في اعمال صيانه الانظمه الاتيه انذار ضد الحريق و اطفاء الي - انذار ضد السرقه - اكسس كونترول - كاميرات المراقبه-الشبكات مرتب اساسى+ بدلات+مكافأت لتحديد ميعاد المقابله الاتصال علي رقم01009428701
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايناس مجدى
|التليفون:
|01009428701
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|العنوان:
|17 عمارات الفردوس شارع احمد سعيد العباسية- العباسية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076024
2,500 ريال
2,500 ريال
2,500 ريال
2,500 ريال
2,000 ريال
2,500 جنيه
5,000 جنيه
3,500 جنيه
3,000 جنيه
3,500 جنيه
3,000 جنيه
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