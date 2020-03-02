مطلوب فنى تبريد وتكيف للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فنى تبريد وتكيف تركيبات فقط للعمل فى محافظة الاحساء فى السعودية خبرة سنتين فى المجال الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055620
3,000 ريال
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4,000 جنيه
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2,500 ريال
2,000 ريال
5,000 ريال
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2,000 ريال