مطلوب فنى تبريد وتكيف للعمل فى السعوديه

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فنى تبريد وتكيف تركيبات فقط للعمل فى محافظة الاحساء فى السعودية خبرة سنتين فى المجال الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة
التليفون: 01000979792

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - الجيزة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/3/2020
رقم الإعلان: 2055620
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