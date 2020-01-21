مطلوب فنى بصريات للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فنى بصريات فى منطقه الجنوب بالمملكة العربية السعودية ** فنى بصريات مؤهل مطابق والسن لايزيد عن 30 سنة حاصل على الهيئة السعوديه الرجاء ارسال السيرة الذاتية على ايميل الشركة لمزيد من التواصل elbaha.com@hotmail.com كما يمكنكم التواصل على الرقم/ 📞01000979792 / 01227429382/ 0235712062 ☎️ 4 شارع ويصا واصف بجوار كوبرى الجامعة امام الباب الرئيسي لحديقة الحيوان فى الجيزة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050256
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2,500 ريال
2,000 ريال
5,000 ريال
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2,000 ريال
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3,000 ريال
200,000 ريال