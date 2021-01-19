مطلوب فنى بصريات تركيبات للعمل فى السعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب فنى بصريات تركيبات للعمل فى مدينه عرعر - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: فني نظارات (عدد ١) المؤهل: دبلوم فني تركيبات نظارات الخبرة: لاتقل عن سنتين الشروط: أن يكون متمكن من جميع تركيبات النظارات سواء التركيبات اليدوية او الاتوماتيكية ،، لديه مهارة البيع والتعامل مع الزبائن توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|GIZA- حى الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080893
4,000 ريال
2,000 ريال
2,500 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
2,500 ريال
2,500 ريال
2,500 ريال
2,500 ريال
2,000 ريال
2,500 جنيه
5,000 جنيه
3,500 جنيه