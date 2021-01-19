مطلوب فنى بصريات تركيبات للعمل فى السعوديه

مطلوب فنى بصريات تركيبات للعمل فى مدينه عرعر - بالمملكة العربيه السعوديه المطلوب: فني نظارات (عدد ١) المؤهل: دبلوم فني تركيبات نظارات الخبرة: لاتقل عن سنتين الشروط: أن يكون متمكن من جميع تركيبات النظارات سواء التركيبات اليدوية او الاتوماتيكية ،، لديه مهارة البيع والتعامل مع الزبائن توفير السكن والاقامه والانتقالات والتامين الطبي برجاء ارسال السيرة الذاتيه على الايميل info@elbaha.com او الاتصال على ( واتس او اتصال 01000979792 ) ـ 01017618588 ـ 0235712062 ـ 0235712072