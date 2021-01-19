مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء ايماكس / الزيركون / الخزف / الشـمع / المعدن خبرة لاتقل عن خمس سنوات وعلى السادة المتقدمين أن يكون لديهم الداتا فلو والبرومترك ولم يسبق لهم العمل بالمملكة العربية السعودية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170