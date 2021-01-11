مطلوب فنى اسنان لمعمل بجدة

(فرصة عمل)
|فنى أسنان . يجيد بناء ايماكس / الزيركون / الخزف / الشـمع / المعدن خبرة لاتقل عن خمس سنوات وعلى السادة المتقدمين أن يكون لديهم الداتا فلو والبرومترك ولم يسبق لهم العمل بالمملكة العربية السعودية مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079474
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