مطلوب فنى اسنان بجدة

(فرصة عمل)
|مطلوب لمعمل أسنان بجدة فنى أسنان . يجيد بناء البورسلين / الشـمع / المعدن / الاكريل خبرة لاتقل عن خمس سنوات مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية على Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01101717170
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077473
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