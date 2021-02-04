(فرصة عمل)
|مطلوب فران للعمل بمخبز بالعراق - بغداد خبرة في خبز العيش البلدي من 2 ل 4 سنوات المخبز يتحمل ( السكن - الإقامة - المواصلات – التأمين – تذاكر الطيران) للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه على الواتس أب على الرابط التالي : أو الإتصال على 01090652223
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Aya
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083205
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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