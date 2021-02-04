مطلوب فران للعمل بمخبز بالعراق - بغداد خبرة في خبز العيش البلدي من 2 ل 4 سنوات المخبز يتحمل ( السكن - الإقامة - المواصلات – التأمين – تذاكر الطيران) للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية حديثه على الواتس أب على الرابط التالي : أو الإتصال على 01090652223