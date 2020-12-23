مطلوب عنايه مركزة ICU

(فرصة عمل)
|مطلوب على وجة السرعة اخصائي واستشاري ICU عناية مركزة كبار شرط نقل كفالة او تاشيرة للعمل في مستشفى كبير بمدينة الرياض تشغيل ذاتى الرجاء ارسال CV وشهادة التصنيف السعودية وكرت الهيئة الواتس 01020687224
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو احمد
|التليفون:
|01020687224
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|العنوان:
|الجيزة- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077231
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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