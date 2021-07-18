مطلوب #عمال_تركيبات_حديد بالمواقع للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن احتياجها لعمالة عادية للعمل بشركة مقاولات بالسعودية (جدة العمل عبارة عن فك وتركيب حديد بالمواقع راتب ١٥٠٠ ريال+ ٥٠٠ بدلات توفير سكن + تذاكر طيران بعد اول سنة ويفضل العمالة من اهل الصعيد شرط الجدية برجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد التالي موضحا الوظيفة فى خانة الـ (subject) ولن يلتفت لأي بريد غير مذكور فيه الوظيفة بالعنوان omar_jobs@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01063801990

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/8/2021
رقم الإعلان: 2101818
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