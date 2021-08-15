مطلوب عمال نجارة خشب بمدينة سلا

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب عمال نجارة خشب محترفين ومتدربين مكان العمل سلا كل من يهمه الامر ارسال سيرتة الذاتية او رسالة على الوتساب تتضمن الاسم الكامل ورقم الهاتف وسنقوم بالاتصال به و تحديد موعد مقابلة عمل على الرقم التالي 0695474970 بالتوفيق انشاء الله
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عيسى العرابي شركة S.G.P.M
التليفون: 0695474970

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القرية سلا
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/8/2021
رقم الإعلان: 2102944
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