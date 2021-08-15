مطلوب عمال نجارة خشب بمدينة سلا

(فرصة عمل)
|مطلوب عمال نجارة خشب محترفين ومتدربين مكان العمل سلا كل من يهمه الامر ارسال سيرتة الذاتية او رسالة على الوتساب تتضمن الاسم الكامل ورقم الهاتف وسنقوم بالاتصال به و تحديد موعد مقابلة عمل على الرقم التالي 0695474970 بالتوفيق انشاء الله
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عيسى العرابي شركة S.G.P.M
|التليفون:
|0695474970
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- القرية سلا
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102944
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4,000 درهم
(طلب عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
100 درهم
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