مطلوب عمال نجارة خشب بمدينة سلا

مطلوب عمال نجارة خشب محترفين ومتدربين مكان العمل سلا كل من يهمه الامر ارسال سيرتة الذاتية او رسالة على الوتساب تتضمن الاسم الكامل ورقم الهاتف وسنقوم بالاتصال به و تحديد موعد مقابلة عمل على الرقم التالي 0695474970 بالتوفيق انشاء الله