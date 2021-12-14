مطلوب عمال مطاعم كشكول

(فرصة عمل)
|#عااااجل مطلوب للعمل #عمال_مطاعم_كشكول #يجيد_المهام_الاتية 1/تحميل وتنزيل الاشياء داخل وخارج المطعم 2/الاهتمام بنظافة المكان السن من 23 ال 42 سنة مميزات العمل :(مرتبات مميزه-سكن-تامينات-تذاكر طيران) واي #تخصص بخلاف التخصصات المذكورة في الاعلان ويرغب في السفر عليه بارسال السيره الذاتيه علي الايميل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|13 شارع ال رشدن بالدقي- الجيزه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|25/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116604
(طلب عمل)- في القاهرة مصر
250 ريال
2,500 جنيه