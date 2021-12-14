مطلوب عمال مطاعم كشكول

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تفاصيل الإعلان
#عااااجل مطلوب للعمل #عمال_مطاعم_كشكول #يجيد_المهام_الاتية 1/تحميل وتنزيل الاشياء داخل وخارج المطعم 2/الاهتمام بنظافة المكان السن من 23 ال 42 سنة مميزات العمل :(مرتبات مميزه-سكن-تامينات-تذاكر طيران) واي #تخصص بخلاف التخصصات المذكورة في الاعلان ويرغب في السفر عليه بارسال السيره الذاتيه علي الايميل
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
التليفون: 01113253543

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العنوان: 13 شارع ال رشدن بالدقي- الجيزه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/12/2021
رقم الإعلان: 2116604
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صورة الاعلان: شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة لدينا شيفات- طباخات -سائقين -عمال -مدرسين - في القاهرة مصر

شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة لدينا شيفات- طباخات -سائقين -عمال -مدرسين

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- في القاهرة مصر

نحن شركة الحاق عمالة مصرية بالقاهرة خبرة في استقطاب جميع التخصيصات المصرية خبرات مختلفة وبعظهم خبرة .
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14/12/2021
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مطلوب اشخاص للعمل ف فنادق ف شرم الشيخ

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- في القاهرة مصر

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27/10/2021
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