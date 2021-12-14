مطلوب عمال مطاعم كشكول

#عااااجل مطلوب للعمل #عمال_مطاعم_كشكول #يجيد_المهام_الاتية 1/تحميل وتنزيل الاشياء داخل وخارج المطعم 2/الاهتمام بنظافة المكان السن من 23 ال 42 سنة مميزات العمل :(مرتبات مميزه-سكن-تامينات-تذاكر طيران) واي #تخصص بخلاف التخصصات المذكورة في الاعلان ويرغب في السفر عليه بارسال السيره الذاتيه علي الايميل