(فرصة عمل)
|تعلن المؤسسة المتحده عن مطلوب عمال مخازن للعمل بشركه اجهزه كهربائيه مفروشات الاتصال 01103157775 للعمل ١٢ ساعه يوميا ١١٠جنيه وقبض بشهر ويوجد سكن جميع المؤهلات العمل مخزن فى انشاص لا يوجد رسوم نهائيا الإتصال 01103157775/////٠١٢٧١١٦٣٢٨٥
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصطفى جمال
|التليفون:
|01103157775
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,300 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2021
|رقم الإعلان:
|2108968
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