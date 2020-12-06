مطلوب عمال لصق ستيكرات

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة دعاية واعلان بالرياض عمال وصنايعية لصق ستيكرات علي السيارات والخشب والمباني خبرة لا تقل عن سنتين ترسل السير الذاتية علي لميل او الحضور مقر الشركة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة ال فاضل لتوظيف المصريين بالخارج
|التليفون:
|01222794556
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|75 شارع القصر العيني القاهرة- جاردن سيتي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075224
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