مطلوب عمال لصق ستيكرات

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لشركة دعاية واعلان بالرياض عمال وصنايعية لصق ستيكرات علي السيارات والخشب والمباني خبرة لا تقل عن سنتين ترسل السير الذاتية علي لميل او الحضور مقر الشركة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة ال فاضل لتوظيف المصريين بالخارج
التليفون: 01222794556

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 75 شارع القصر العيني القاهرة- جاردن سيتي
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,000 ريال
تاريخ الإعلان: 6/12/2020
رقم الإعلان: 2075224
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