مطلوب عمال

مطلوب عمالة عادية مؤقتة لمصنع غذائي بمنطقة الرياض . العدد : ٢٠ - ٢٥ عامل . المدة : ٣ أشهر والثالث اختياري للمصنع . الراتب : يكون شامل الأكل والضريبة . ويتحمل المصنع السكن والمواصلات . عدد ساعات العمل : ٨ - ١٠ ساعات يوميا. الجنسية : يفضل نيبال أو الهند . بداية العمل : بداية شهر سبتمبر على دفعتين . وشكرا . رقم السجل التجاري 1113001490