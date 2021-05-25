مطلوب عمال

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تفاصيل الإعلان
مطلوب عمالة عادية مؤقتة لمصنع غذائي بمنطقة الرياض . العدد : ٢٠ - ٢٥ عامل . المدة : ٣ أشهر والثالث اختياري للمصنع . الراتب : يكون شامل الأكل والضريبة . ويتحمل المصنع السكن والمواصلات . عدد ساعات العمل : ٨ - ١٠ ساعات يوميا. الجنسية : يفضل نيبال أو الهند . بداية العمل : بداية شهر سبتمبر على دفعتين . وشكرا . رقم السجل التجاري 1113001490
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مصنع نضيد الوشم للتمور
التليفون: 0501166755

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العنوان: - منطفة الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/7/2021
رقم الإعلان: 2100396
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