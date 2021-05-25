مطلوب عمال

(فرصة عمل)
|مطلوب عمالة عادية مؤقتة لمصنع غذائي بمنطقة الرياض . العدد : ٢٠ - ٢٥ عامل . المدة : ٣ أشهر والثالث اختياري للمصنع . الراتب : يكون شامل الأكل والضريبة . ويتحمل المصنع السكن والمواصلات . عدد ساعات العمل : ٨ - ١٠ ساعات يوميا. الجنسية : يفضل نيبال أو الهند . بداية العمل : بداية شهر سبتمبر على دفعتين . وشكرا . رقم السجل التجاري 1113001490
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مصنع نضيد الوشم للتمور
|التليفون:
|0501166755
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|العنوان:
|- منطفة الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100396
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