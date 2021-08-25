مطلوب عمال صيانة (نجار/ سباك/ فني تبريدوتكييف/ فني مرمات/ استورجي/ فني)

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب فنيين صيانة جميع الأقسام والتخصصات (سباك – نجار – نقاش – أستورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني كهرباء تيار خفيف) – العمل بشرم الشيخ والغردقة – راتب 2500:2300ج حسب الخبرة والتخصص – السن من 35:20 سنة اختبار لمدة 3أيام– لايشترط المؤهل يشترط خبره لاتقل عن6 أشهر– توفير الإقامة الكاملة (السكن – 3وجبات – مواصلات) – تأمين صحي وإجتماعي – يعمل كعامل صيانة فقط وإمكانية العمل بخارج الفندق – العمل 23 يوم و 7أجازة. كود العمل: ل868 للإتصال/ 01015317124
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Eagle Company
التليفون: 01015317124

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 5 شارع حسن القاضي متفرع من شارع فاطمه رشدي الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/8/2021
رقم الإعلان: 2103456
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السعر
تاريخ الإعلان
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امتلك شقه بمساحه 154م بجانب الجامعه البريطانيه

(للبيع)

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بمنطقة الR7 بالعاصمة و ع بعد دقائق من النهر الأخضر.
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25/8/2021
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(للبيع)

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في كاسيل لاند مارك بمنطقة الR7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومحو.
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318,000 جنيه

25/8/2021
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(للبيع)

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بمنطقة الR7 بالعاصمة ملاصق لمنطقة النهر الأخضر. بمق.
العنوان:

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216,000 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع في كاسيل لاند مارك العاصمه باقساط علي 10 سنين

شقه للبيع في كاسيل لاند مارك العاصمه باقساط علي 10 سنين

(للبيع)

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بقطاع R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية هتمتلك .
العنوان:

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350,000 جنيه

25/8/2021
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امتلك شقه في كاسل العاصمه باقل مقدم واطول فتره سداد

(للبيع)

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بقطاع R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومحور بن.
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236,000 جنيه

25/8/2021
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شقه للبيع في كمبوند castle landmark بفيو رائع

(للبيع)

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بقطاع R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومحور بن.
العنوان:

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329,000 جنيه

25/8/2021
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شقه للبيع في castle landmark اميز مكان ف العاصمه

(للبيع)

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بمنطقة ال R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومح.
العنوان:

القاهرة - مصر
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129,000 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: شقه للبيع في castle landmark اميز مكان ف العاصمه

شقه للبيع في castle landmark اميز مكان ف العاصمه

(للبيع)

امتلك شقه في العاصمه الاداريه في Castle Landmark بمنطقة ال R7 بالعاصمة بجوار الجامعة البريطانية ومح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

129,000 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: عيادة للبيع ب91 الف مقدم ع بعد دقائق من الحى الحكومى بالعاصمة الادارية

عيادة للبيع ب91 الف مقدم ع بعد دقائق من الحى الحكومى بالعاصمة الادارية

(للبيع)

ب91 الف مقدم هتقدر تمتلك وحدة طبية متشطبة بالتكيفات باميز موقع بالعاصمة الادارية فى منطقة Down town .
العنوان:

القاهرة - مصر

91,000 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: مكتب تجارى45 متر برنامول بالحى الثالث مدينة 6 أكتوبر مطل على المحور المركزى

مكتب تجارى45 متر برنامول بالحى الثالث مدينة 6 أكتوبر مطل على المحور المركزى

(للبيع)

مكتب برخصة تجارى 45 متر فى الحى الثالث مطل من الجنب على المحور المركزى بالدور الاول برنا مول - اسفل .
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

1,300,000 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: royal house servise

royal house servise

(للبيع)

تقدم الشركة الفرنسيه خدمات مكافحة الحشرات والقوارض لعملائها في مصر أفضل أسعار شركات مكافحة الحشرات ف.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر

اتصل

25/8/2021
صورة الاعلان: كرسى ماش بدون مسند راس للبيع

كرسى ماش بدون مسند راس للبيع

(للبيع)

كرسى ماش بدون مسند راس يتميز بظهره الشبكى لليستطيع لتنفس و طبى مريح للفقرات القطنيه و مقعده من الفوم.
العنوان:

دمياط - مصر

950 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: شـقه للبيع في كمبوند ميدتاون وعيش حياة المستـثمرين

شـقه للبيع في كمبوند ميدتاون وعيش حياة المستـثمرين

(للبيع)

فرصة استثمارية عظيمة للعيش حياة فاخرة بأسعار في متناول يد الجميع بأكثر كمبوندات العاصمة الادارية شهر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: انتريه مكتب عصرى لللبيع

انتريه مكتب عصرى لللبيع

(للبيع)

انتريه مكتب بسيط التصميم لاصحاب الذوق الراقى مقدم من المركز العربى للاثاث المكتبى و المنزلى يتكون م.
العنوان:

دمياط - مصر
القسم: 

6,899 جنيه

25/8/2021
صورة الاعلان: ادخال بيانات من المنزل

ادخال بيانات من المنزل

(فرصة عمل)

تعلن شركه Nile Resort for tourism planning and technical support اسم الشركه النيل للتخطيط السياح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

25/8/2021
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