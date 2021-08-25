مطلوب عمال صيانة (نجار/ سباك/ فني تبريدوتكييف/ فني مرمات/ استورجي/ فني)

(فرصة عمل)
|مطلوب فنيين صيانة جميع الأقسام والتخصصات (سباك – نجار – نقاش – أستورجي – فني كهربائي – فني مرمات – فني معدات – فني معدات مطابخ – فني تبريد وتكييف – فني كهرباء تيار خفيف) – العمل بشرم الشيخ والغردقة – راتب 2500:2300ج حسب الخبرة والتخصص – السن من 35:20 سنة اختبار لمدة 3أيام– لايشترط المؤهل يشترط خبره لاتقل عن6 أشهر– توفير الإقامة الكاملة (السكن – 3وجبات – مواصلات) – تأمين صحي وإجتماعي – يعمل كعامل صيانة فقط وإمكانية العمل بخارج الفندق – العمل 23 يوم و 7أجازة. كود العمل: ل868 للإتصال/ 01015317124
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Eagle Company
|التليفون:
|01015317124
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|العنوان:
|5 شارع حسن القاضي متفرع من شارع فاطمه رشدي الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103456
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