مطلوب عمال شباب فقط لأكبر مصانع

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تفاصيل الإعلان
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مطلوب شباب في مصنع مواد غذائية في أكتوبر الراتب 3500ج وجبه سخنه يوميا بنقبل سودانين سكن ومواصلات السن 16ل 50 استلام الشغل في نفس اليوم ببطاقه فقط . محتاجين شباب في مصنع جهينه في أكتوبر الراتب 3600ج سكن ومواصلات السن 18 ل 40 سلف اسيوعيه استلام الشغل في نفس اليوم ببطاقه فقط . محتاجين شباب في مصنع زيوت في العاشر الراتب 3000ج وجبتين يوميا سكن ومواصلات سلف اسبوعيه السن 18 ل 45 فون او واتساب 01009079435.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الراعى
التليفون: 01009079435

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العنوان: الهرم- 6 اكتوبر
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,400 جنيه
تاريخ الإعلان: 12/12/2020
رقم الإعلان: 2075817
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جليسة مسنين واطفال وعاملة نظافة نوفرها لكافة المحافظات01223333060 الوطنية لتوفير العمالة المنزلية با.
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12/11/2020
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فنيين صيانة

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مصانع لحوم 12 ساعة + سكن + وجبة ) 35 يوم عمل براتب 3700 ج (

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11/11/2020
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10/11/2020
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28/10/2020
صورة الاعلان: عامل نظافه - في القاهرة مصر

عامل نظافه

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العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

27/10/2020
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