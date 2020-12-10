مطلوب عمال شباب فقط لأكبر مصانع

(طلب عمل)
|السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مطلوب شباب في مصنع مواد غذائية في أكتوبر الراتب 3500ج وجبه سخنه يوميا بنقبل سودانين سكن ومواصلات السن 16ل 50 استلام الشغل في نفس اليوم ببطاقه فقط . محتاجين شباب في مصنع جهينه في أكتوبر الراتب 3600ج سكن ومواصلات السن 18 ل 40 سلف اسيوعيه استلام الشغل في نفس اليوم ببطاقه فقط . محتاجين شباب في مصنع زيوت في العاشر الراتب 3000ج وجبتين يوميا سكن ومواصلات سلف اسبوعيه السن 18 ل 45 فون او واتساب 01009079435.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الراعى
|التليفون:
|01009079435
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|العنوان:
|الهرم- 6 اكتوبر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,400 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075817
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