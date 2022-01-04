مطلوب عمال زراعين ونخالين

(طلب عمل)
|مطلوب للعمل عمال وفنيين زر اعين خبرة في الصوب الزراعية لا تقل عن سنتين ونخالين خبرة في تسلق النخل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01113253543
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117927
3,000 جنيه
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1 جنيه
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50 جنيه
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