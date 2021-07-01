مطلوب عمال تركيبات حديد بالمواقع للعمل بالسعودية

(فرصة عمل)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى للتوظيف (ترخيص رقم 875) عن اجراء مقابلات عمالة عادية بشركة مقاولات بالسعودية العمل عبارة عن فك وتركيب حديد بالمواقع راتب ١٥٠٠ ريال+ ٥٠٠ بدلات توفير سكن + تذاكر طيران بعد اول سنة ويفضل العمالة من اهل الصعيد شرط الجدية شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية برجاء إرسال السيرة الذاتية على البريد التالي موضحا الوظيفة فى خانة الـموضوع omar_jobs@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01063801990
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|العنوان:
|- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098588
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