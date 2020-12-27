مطلوب عمال تربية دواجن للعمل بكبرى مزارع الدواجن بالسعودية – بالقرب من الرياض الشروط -خبرة في تسمين الدجاج وخاصة الدجاج البلدي. -على دراية بكافة أعمال الصيانة والتشغيل للعنابر وخلط وتركيب الأعلاف والتغذية والتطعيم. -الإهتمام بصغار وكبار الدواجن من مرحلة البيض وحتى الذبح والتغليف. -تدريب العمال على الذبح والتغليف. طبيعة التعاقد • الراتب مجزى حسب الخبرة. • اجازة سنوية مدفوعة الاجر + راحة اسبوعية + سكن + إقامة + مواصلات + تأمين طبي + وجبات. للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتيةعلى الواتس أب