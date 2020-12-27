(فرصة عمل)
|مطلوب عمال تربية دواجن للعمل بكبرى مزارع الدواجن بالسعودية – بالقرب من الرياض الشروط -خبرة في تسمين الدجاج وخاصة الدجاج البلدي. -على دراية بكافة أعمال الصيانة والتشغيل للعنابر وخلط وتركيب الأعلاف والتغذية والتطعيم. -الإهتمام بصغار وكبار الدواجن من مرحلة البيض وحتى الذبح والتغليف. -تدريب العمال على الذبح والتغليف. طبيعة التعاقد • الراتب مجزى حسب الخبرة. • اجازة سنوية مدفوعة الاجر + راحة اسبوعية + سكن + إقامة + مواصلات + تأمين طبي + وجبات. للمهتمين برجاء ارسال السيرة الذاتيةعلى الواتس أب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فوربزنس
|التليفون:
|01090652223
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|العنوان:
|- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077798
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