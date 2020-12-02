مطلوب عمال انتاج وتغليف، عمال فرز ، عمال مخازن لمصانع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطلوب عمال انتاج وتغليف ، عمال فرز ، عمال مخازن ، مصانع شيبسى، جهينة ، بيبسى ، راتب يبدأ من 3400ج إلى 4100ج حسب القسم ، عدد ساعات العمل 12ساعة منهم ساعتين راحة، توفير سكن ، ومواصلات داخلية من السكن إلى المصنع والعكس ، استلام السكن والشغل فى نفس اليوم ، استلام العمل بالبطاقة، توافر تأمين صحي واجتماعى بعد شهرين ، للتواصل فون او واتساب 01009079435.