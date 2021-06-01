مطلوب عمال انتاج وتعبئة،فرز ، مخازن

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تعلن شركة الراعى لتوريد العمالة المصرية والسودانية للمصانع عن توافر الوظائف التاليه، استلام الشغل والسكن في نفس اليوم مطلوب عمال انتاج وتعبئة لمصانع شيبسي و جهينة ومواد غذائية وفراولة في أكتوبر والعاشر والعبور والسادات . الراتب يبدأ 3600 لحد 4100 جنيه وجبه سخنه يوميا سكن ومواصلات السن من 16ل50 سلف اسبوعيه استلام الشغل في نفس اليوم بالبطاقة فقط. للتواصل فون او واتساب 01009079435.