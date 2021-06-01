مطلوب عمال انتاج وتعبئة،فرز ، مخازن

(فرصة عمل)
|السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تعلن شركة الراعى لتوريد العمالة المصرية والسودانية للمصانع عن توافر الوظائف التاليه، استلام الشغل والسكن في نفس اليوم مطلوب عمال انتاج وتعبئة لمصانع شيبسي و جهينة ومواد غذائية وفراولة في أكتوبر والعاشر والعبور والسادات . الراتب يبدأ 3600 لحد 4100 جنيه وجبه سخنه يوميا سكن ومواصلات السن من 16ل50 سلف اسبوعيه استلام الشغل في نفس اليوم بالبطاقة فقط. للتواصل فون او واتساب 01009079435.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عبدالحميد
|التليفون:
|01009079435
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|العنوان:
|عين شمس- عين شمس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096725
2,000 ريال
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