مطلوب عمال انتاج

مطلوب عامل انتاج مصنع شيبسي العالمي 💥مطلوب عامل انتاج مصنع شيبسي العالمي 🚍 بمدينه 6 اكتوبر 💳براتب 3000 جنيه 💰 👍🥇💥علي 26 يوم💰 💵 نظر600حافز الالتزام 💰 🧭عدد ساعات العمل 12 🧭 💥كما يوجد سكن للمغتربين 🏢 🚍وموصلات داخلية🚎 💵💸في سلف يوميه بتبدا من ثالث يوم عمل💰 🧭مش كده وبس تامين 🧭 صحي وتامين اجتماعي💥 وكمان بينزل زياده بعد 3 شهور 🧧السن من18 ل36 للتواصل 01552381218