مطلوب عمال انتاج

(فرصة عمل)
|مطلوب عامل انتاج مصنع شيبسي العالمي 💥مطلوب عامل انتاج مصنع شيبسي العالمي 🚍 بمدينه 6 اكتوبر 💳براتب 3000 جنيه 💰 👍🥇💥علي 26 يوم💰 💵 نظر600حافز الالتزام 💰 🧭عدد ساعات العمل 12 🧭 💥كما يوجد سكن للمغتربين 🏢 🚍وموصلات داخلية🚎 💵💸في سلف يوميه بتبدا من ثالث يوم عمل💰 🧭مش كده وبس تامين 🧭 صحي وتامين اجتماعي💥 وكمان بينزل زياده بعد 3 شهور 🧧السن من18 ل36 للتواصل 01552381218
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عيسي
|التليفون:
|01552381218
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|العنوان:
|- المرج
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100706
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