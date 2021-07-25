مطلوب عمال انتاج

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تفاصيل الإعلان
مطلوب عامل انتاج مصنع شيبسي العالمي 💥مطلوب عامل انتاج مصنع شيبسي العالمي 🚍 بمدينه 6 اكتوبر 💳براتب 3000 جنيه 💰 👍🥇💥علي 26 يوم💰 💵 نظر600حافز الالتزام 💰 🧭عدد ساعات العمل 12 🧭 💥كما يوجد سكن للمغتربين 🏢 🚍وموصلات داخلية🚎 💵💸في سلف يوميه بتبدا من ثالث يوم عمل💰 🧭مش كده وبس تامين 🧭 صحي وتامين اجتماعي💥 وكمان بينزل زياده بعد 3 شهور 🧧السن من18 ل36 للتواصل 01552381218
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: عيسي
التليفون: 01552381218

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - المرج
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/7/2021
رقم الإعلان: 2100706
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