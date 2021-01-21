مطلوب عمال انتاج

(فرصة عمل)
|عمال النتاج في مصنع فلاتر الراتب 3000 +سكن مجاني و مواعيد العمل 12 ساعة شرط السن من18الي40سنة و الاوراق المطلوبة البطاقة فقط
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ياسر
|التليفون:
|01145143433
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|العنوان:
|- العاشر من رمضان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080935
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
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