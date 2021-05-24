مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + سلف يومية + مواصلات داخلية – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تأمين صحي + تأمين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافآت الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 كلمنا واتس متاحين من 2ظهرا ل 5 مساء وهنرد عليك في اسرع وقت ممكن Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism