(فرصة عمل)
|مطلوب عمال انتاج بمصنع خضار بالعبور براتب 4000ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + سلف يومية + مواصلات داخلية – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات acurefortourismdevelopment@yahoo.com للتواصل واتس آب 01140748686 الكود 4657
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أكيور للتطوير السياحي
|التليفون:
|01140748686
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|العنوان:
|- حمامات القبة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058108
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1 ريال
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
3,000 جنيه
2,000 جنيه
1 ريال
50 ريال
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(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
اتصل
2,000 جنيه
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