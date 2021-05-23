مطلوب عمال انتاج بمصنع أعشاب بالعبور براتب 3200ج + 500ج حافز انتظام + ساعتين راحة + سكن للمغتربين + سلف يومية + مواصالت داخلية – مؤهل متوسط – السن من 18 : 35 سنة + تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية مرتين في السنة + حوافز ومكافات الكود : 3010210 الواتس: 01062972973 Email: nile_resort@nileresortfortourism.com Nile resort for tourism