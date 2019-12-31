مطلوب عمالة مصرية وسودانية للعمل بمزرعة دواجن في القاهرة براتب 3000ج توفر المزرعة :- سكن + 3 وجبات يوميا + تأمينات صحية واجتماعية شروط العمل :- السن ما بين 18 وحتى 45 عام