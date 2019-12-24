مطلوب عمالة للتوظيف في شرم الشيخ برواتب تصل الى 4200 + تيبس مطلوب (أفراد أمن - مساعد وايتر - هاوس كيبينج - استيوارد - عمال زراعة - مغسلة) يوفر العمل سكن + 3 وجبات يوميا + مواصلات داخلية وخارجية + تأمينات صحية واجتماعية شروط العمل السن ما بين 18 وحتى 35 عام