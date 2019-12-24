مطلوب عمالة للتوظيف في شرم الشيخ برواتب تصل الى 4200 + تيبس

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تفاصيل الإعلان
مطلوب عمالة للتوظيف في شرم الشيخ برواتب تصل الى 4200 + تيبس مطلوب (أفراد أمن - مساعد وايتر - هاوس كيبينج - استيوارد - عمال زراعة - مغسلة) يوفر العمل سكن + 3 وجبات يوميا + مواصلات داخلية وخارجية + تأمينات صحية واجتماعية شروط العمل السن ما بين 18 وحتى 35 عام
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة شمس جروب
التليفون: 01029000043

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العنوان: - فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/12/2019
رقم الإعلان: 2046480
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17/12/2019
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14/12/2019
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العنوان:

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اتصل

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- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

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(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2019
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اتصل

2/12/2019
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اتصل

2/12/2019
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العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

2/12/2019
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