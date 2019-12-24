(فرصة عمل)
|مطلوب عمالة للتوظيف في شرم الشيخ برواتب تصل الى 4200 + تيبس مطلوب (أفراد أمن - مساعد وايتر - هاوس كيبينج - استيوارد - عمال زراعة - مغسلة) يوفر العمل سكن + 3 وجبات يوميا + مواصلات داخلية وخارجية + تأمينات صحية واجتماعية شروط العمل السن ما بين 18 وحتى 35 عام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة شمس جروب
|التليفون:
|01029000043
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|العنوان:
|- فيصل
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046480
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل