مطلوب علي وجه السرعه 30 فني انتاج في مصنع بسكويت تركي

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تفاصيل الإعلان
مطلوب علي وجه السرعه 30 فني انتاج في مصنع بسكويت تركي في العاشر من رمضان بمرتب من 3000 الي 3500 مميزات العمل : تأمينات صحية _ تأمينات اجتماعية _ سكن للمغتربين _ مواصلات من وإلي السكن _ فيزا كارد من بنك CIB _ وجبتين ( فطار وغداء ) الاوراق المطلوبة : اصل المؤهل _ اصل الميلاد _ اصل الجيش _ فيش جنائي ساري _ رقم تأمين _ كعب عمل _ 4 صور شخصية ارقام قسم التعيينات : 01100922460 01102999308 01067460338
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: omal masr
التليفون: 01102999308

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العنوان: - العاشر من رمضان
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/12/2019
رقم الإعلان: 2046147
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