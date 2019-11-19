(فرصة عمل)
|مطلوب علي وجه السرعه 30 فني انتاج في مصنع بسكويت تركي في العاشر من رمضان بمرتب من 3000 الي 3500 مميزات العمل : تأمينات صحية _ تأمينات اجتماعية _ سكن للمغتربين _ مواصلات من وإلي السكن _ فيزا كارد من بنك CIB _ وجبتين ( فطار وغداء ) الاوراق المطلوبة : اصل المؤهل _ اصل الميلاد _ اصل الجيش _ فيش جنائي ساري _ رقم تأمين _ كعب عمل _ 4 صور شخصية ارقام قسم التعيينات : 01100922460 01102999308 01067460338
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|omal masr
|التليفون:
|01102999308
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|العنوان:
|- العاشر من رمضان
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046147
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3,600 جنيه
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(فرصة عمل)- في الشرقية مصر
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