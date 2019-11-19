مطلوب علي وجه السرعه 30 فني انتاج في مصنع بسكويت تركي في العاشر من رمضان بمرتب من 3000 الي 3500 مميزات العمل : تأمينات صحية _ تأمينات اجتماعية _ سكن للمغتربين _ مواصلات من وإلي السكن _ فيزا كارد من بنك CIB _ وجبتين ( فطار وغداء ) الاوراق المطلوبة : اصل المؤهل _ اصل الميلاد _ اصل الجيش _ فيش جنائي ساري _ رقم تأمين _ كعب عمل _ 4 صور شخصية ارقام قسم التعيينات : 01100922460 01102999308 01067460338