مطلوب على وجه السرعه مهندس تصميم شبكات الري لكبرى الشركات بالرياض

(Job Opportunity)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعودية (الرياض): #مهندس_تصميم_شبكات_ري الشروط : •خبرة 5 سنوات فى مجال تصميم لاند سكيب •له سابقة أعمال على برامج Real time, Sketch up, Lumion كشرط أساسي ملحوظة هامة : على المتقدمين استيفاء كافة الشروط . شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الحي اللاتيني
|Telephone:
|01017617968
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|Location:
|- الرياض
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|10/8/2023
|Ad Number:
|2240284
(Job Opportunity)- in Ar Riyad Saudi Arabia
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