مطلوب على وجه السرعه مهندس تصميم شبكات الري لكبرى الشركات بالرياض

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعودية (الرياض): #مهندس_تصميم_شبكات_ري الشروط : •خبرة 5 سنوات فى مجال تصميم لاند سكيب •له سابقة أعمال على برامج Real time, Sketch up, Lumion كشرط أساسي ملحوظة هامة : على المتقدمين استيفاء كافة الشروط . شركة الحى اللاتينى للتوظيف 12 مكرر شارع على الفقى متفرع من شارع الجبرتى خلف القنصلية السعودية الحى اللاتينى - الإسكندرية يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com