مطلوب على وجه السرعه مندوبين ومشرفين مبيعات هاتفية لمجموعة شركات بالرياض

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Saudi Arabia (Ar Riyad) [ Change location ]

Ad Information
تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بمجموعة شركات بالسعودية (الرياض): #مندوبين_مبيعات_هاتفية #مشرفين_مبيعات_هاتفية الشروط : •خبره في المبيعات والتسويق (يفضل خبره في مجالات التسويق العقاري , مبيعات الخدمات , التايم شير.) •مؤهل عالي مناسب •السن من ٢٥ ل ٣٠ سنه •مرونه في التعامل مع إدارة عمليات العملاء •حسن المظهر و لبق – إجادة اللغة الانجليزية .يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com
Contact The Advertiser:
Contact Name: الحي اللاتيني
Telephone: 01017617968

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: - الرياض
Ar Riyad -

Saudi Arabia
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 10/8/2023
Ad Number: 2240280
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Price
Posting Date
Ad Photo: مطلوب محاسب مالي أول لمجموعة شركات بالرياض

مطلوب محاسب مالي أول لمجموعة شركات بالرياض

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعو.

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب على وجه السرعه مهندس تصميم شبكات الري لكبرى الشركات بالرياض

مطلوب على وجه السرعه مهندس تصميم شبكات الري لكبرى الشركات بالرياض

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعو.
Category: 

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب مهندس معماري تصميم وتنفيذ لشركة مقاولات بالحناكية

مطلوب مهندس معماري تصميم وتنفيذ لشركة مقاولات بالحناكية

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بشركة مقاولات كبرى ب.
Category: 

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب مصمم مواقع ووردبريس لشركة كبرى بالسعودية أبها

مطلوب مصمم مواقع ووردبريس لشركة كبرى بالسعودية أبها

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بكبرى الشركات بالسعو.

Call

10/8/2023
Ad Photo: مطلوب على وجه السرعه مسؤول موارد بشريه لمجموعة شركات بالرياض

مطلوب على وجه السرعه مسؤول موارد بشريه لمجموعة شركات بالرياض

(Job Opportunity)

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعو.

Call

10/8/2023
Ad Photo: اجهزة رياضية امريكية

7,000 Riyal

9/8/2023
Ad Photo: ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

ط¨ظˆط§ط¨ط© ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . .

Call

8/8/2023
Ad Photo: دروس خصوصية

دروس خصوصية

(Job request)

معلمة تأسيس صفوف أولية لغتي ( التدريب ع الكتابة والقراءة ) ورياضيات English ( Alphabets,Phonics ,wor.
Location:

Najran - Saudi Arabia

Call

8/8/2023
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ط¨ظˆط§ط¨ط§طھ ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

هي بوابات تسمح بالدخول للسيارات المسموح لها فقط بالدخول ، وليس لأي شخص اخر لا يمتلك صلاحية الدخول . .

Call

7/8/2023
Ad Photo: ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

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(For Sale)

جهاز حجز مواقف السيارات من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة .

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2/8/2023
Ad Photo: برنامج اودو المحاسبي

برنامج اودو المحاسبي

(For Sale)

نقدم لكم نحن عرين التميز أفضل البرامج المحاسبية و أكثرها تطورا . للتواصل / 0572570715 ما هو برنام.
Category: 

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2/8/2023
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(For Sale)

جهاز الحضور والانصراف Zkt Eco Mb10 اسعار خاصة من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة علي جميع اجهزة الحضو.

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1/8/2023
Ad Photo: ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

ط­ط§ط¬ط² ظ…ظˆط§ظ‚ظپ ط§ظ„ط³ظٹط§ط±ط§طھ

(For Sale)

جهاز حجز مواقف السيارات من مؤسسة الأنظمة السريعة للتجارة الجهاز يساهم في حل مشكلة حجز مكان السيارة .

Call

1/8/2023
Ad Photo: ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

ظƒط§ظ…ظٹط±ط§طھ ظ…ط±ط§ظ‚ط¨ظ‡

(For Sale)

الان من مؤسسة احدث الأنظمة عروض حصرية علي كاميرات مراقبة بأحدث التقنيات توريد – تركيب – صيانة كام.

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31/7/2023
Ad Photo: للايجار باصات متفرقة موديلات حديثة

للايجار باصات متفرقة موديلات حديثة

(For Rent)

باصات للايجار موديلات حديثة مقاسات مختلفة للتواصل 0591342626 سواء اتصال او واتس.

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31/7/2023
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