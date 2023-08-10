مطلوب على وجه السرعه مندوبين ومشرفين مبيعات هاتفية لمجموعة شركات بالرياض

(Job Opportunity)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بمجموعة شركات بالسعودية (الرياض): #مندوبين_مبيعات_هاتفية #مشرفين_مبيعات_هاتفية الشروط : •خبره في المبيعات والتسويق (يفضل خبره في مجالات التسويق العقاري , مبيعات الخدمات , التايم شير.) •مؤهل عالي مناسب •السن من ٢٥ ل ٣٠ سنه •مرونه في التعامل مع إدارة عمليات العملاء •حسن المظهر و لبق – إجادة اللغة الانجليزية .يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الحي اللاتيني
|Telephone:
|01017617968
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- الرياض
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|10/8/2023
|Ad Number:
|2240280
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7,000 Riyal
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