مطلوب على وجه السرعه مندوبين ومشرفين مبيعات هاتفية لمجموعة شركات بالرياض

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصصات التالية للعمل بمجموعة شركات بالسعودية (الرياض): #مندوبين_مبيعات_هاتفية #مشرفين_مبيعات_هاتفية الشروط : •خبره في المبيعات والتسويق (يفضل خبره في مجالات التسويق العقاري , مبيعات الخدمات , التايم شير.) •مؤهل عالي مناسب •السن من ٢٥ ل ٣٠ سنه •مرونه في التعامل مع إدارة عمليات العملاء •حسن المظهر و لبق – إجادة اللغة الانجليزية .يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com