مطلوب على وجه السرعه مسؤول موارد بشريه لمجموعة شركات بالرياض

تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعودية (الرياض): #مسؤول_موارد_بشرية الشروط: 1.خبره في الشركات الصناعيه والخدميه لا تقل عن ٧ سنوات. 2.خبره في إدارة ملفات الموظفين . 3.مؤهل عالي مناسب . 4.السن لا يتعدى ٣٥ سنه . 5.اللغه الانجليزيه جيده جدا . 6.مهارات جيده في التعامل مع برامج HR او ال ERP. يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com