مطلوب على وجه السرعه مسؤول موارد بشريه لمجموعة شركات بالرياض

(Job Opportunity)
|تعلن شركة #الحى_اللاتينى_للتوظيف(ترخيص رقم 875) عن احتياجها للتخصص التالي للعمل بمجموعة شركات بالسعودية (الرياض): #مسؤول_موارد_بشرية الشروط: 1.خبره في الشركات الصناعيه والخدميه لا تقل عن ٧ سنوات. 2.خبره في إدارة ملفات الموظفين . 3.مؤهل عالي مناسب . 4.السن لا يتعدى ٣٥ سنه . 5.اللغه الانجليزيه جيده جدا . 6.مهارات جيده في التعامل مع برامج HR او ال ERP. يرجى ارسال السيرة الذاتية كاملة على البريد التالى: omar_jobs@yahoo.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|الحي اللاتيني
|Telephone:
|01272309090
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|- الرياض
Ar Riyad - Saudi Arabia
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|10/8/2023
|Ad Number:
|2240282
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7,000 Riyal
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