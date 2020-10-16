مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات و شباب (chef de party)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات و شباب (chef de party) - في الدار البيضاء الكبرى المغرب

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مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات و شباب (chef de party) الراتب 3000 درهم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: mastercontact
التليفون: 0645823886

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العنوان: casablanca, hay hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 10/11/2020
رقم الإعلان: 2071865
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