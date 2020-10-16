(مطلوب)
|مطلوب على وجه السرعة لمطعم راقي بالدار البيضاء بنات و شباب (chef de party) الراتب 3000 درهم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mastercontact
|التليفون:
|0645823886
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|العنوان:
|casablanca, hay hassani- Casablanca
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071865
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
2,500 ريال