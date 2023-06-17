مطلوب عامل مكتب

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Egypt (Cairo) [ Change location ]

Ad Information
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية عامل مكتب خبرة - يعمل قهوه وشاي يستقبل الضيوف - ترتيب المستودع والمساعده في الاعمال المكتبية الراتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات حسن الخلق والمظهر - العمر لا يزيد عن 35عام - مكان العمل المدينة المنورة للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل وصورة شخصية على الواتساب
Contact The Advertiser:
Contact Name: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
Telephone: 01120210130

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Location: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 2,000 Riyal
Posting Date: 31/7/2023
Ad Number: 2239774
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Posting Date
Ad Photo: تعلن شركة مساهمة كبرى عن حاجاتها للتعيين الفوري نقبل موظفين - in Cairo Egypt

تعلن شركة مساهمة كبرى عن حاجاتها للتعيين الفوري نقبل موظفين

(For Sale)

- in Cairo Egypt

تعلن شركة مساهمة كبرى عن حاجاتها للتعيين الفوري نقبل موظفين تعلن شركة مساهمة كبرى عن حاجاتها للتعيي.
Location:

Cairo - Egypt
Category: 

Call

17/6/2023
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