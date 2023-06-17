مطلوب عامل مكتب

(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية عامل مكتب خبرة - يعمل قهوه وشاي يستقبل الضيوف - ترتيب المستودع والمساعده في الاعمال المكتبية الراتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات حسن الخلق والمظهر - العمر لا يزيد عن 35عام - مكان العمل المدينة المنورة للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل وصورة شخصية على الواتساب
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
|Telephone:
|01120210130
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|Location:
|105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|2,000 Riyal
|Posting Date:
|31/7/2023
|Ad Number:
|2239774
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