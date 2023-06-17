مطلوب عامل مكتب

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية عامل مكتب خبرة - يعمل قهوه وشاي يستقبل الضيوف - ترتيب المستودع والمساعده في الاعمال المكتبية الراتب 2000 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والإقامة والمواصلات حسن الخلق والمظهر - العمر لا يزيد عن 35عام - مكان العمل المدينة المنورة للتواصل واتساب / 00201120210130 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة الرجاء ارسال السيرة الذاتية عربي - مع صورة الجواز و المؤهل وصورة شخصية على الواتساب