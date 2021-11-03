مطلوب عامل مكتبي

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 عامل مكتبي لمكتب خدمات بالقصيم خبره بي استخدام الحاسوب وبرامجه راتب 1600 ريال مع توفير السكن والتامين الطبي والمواصلات والاقامة مكان العمل مكتب بالقصيم مسمي التاشيرة عامل مكتبه للتواصل مع شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610 م/ أحمد المدير التنفيذي للشركة واتساب / 00201120210130 Hr.twaik@yahoo.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة طويق لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 610
التليفون: 01120210130

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 105 برج الروضة شارع ترعة الزمر - مسجد نصر الدين - اول شارع الهرم- القاهرة
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,600 ريال
تاريخ الإعلان: 15/11/2021
رقم الإعلان: 2111392
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