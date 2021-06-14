مطلوب عامل كافتيريا

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تفاصيل الإعلان
عامل كافيتريا براتب 3000ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدائي علي األقل ( – السن من 18 : 35 سنة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة + توفير ) السكن + 3 وجبات + مواصالت ( – 23 يوم عمل و 7 إجازة الكود: 30102189 للتواصل وتس او فون : 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: NRFT
التليفون: 01062972973

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العنوان: - Alex
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/7/2021
رقم الإعلان: 2100418
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