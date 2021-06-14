مطلوب عامل كافتيريا

(فرصة عمل)
|عامل كافيتريا براتب 3000ج بشرم الشيخ والغردقة ) شرط معرفة القراءة والكتابة جيدا بمؤهل محو امية او ابتدائي علي األقل ( – السن من 18 : 35 سنة – تامين صحي + تامين اجتماعي + زيادة سنوية 2 في السنة + توفير ) السكن + 3 وجبات + مواصالت ( – 23 يوم عمل و 7 إجازة الكود: 30102189 للتواصل وتس او فون : 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|NRFT
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|- Alex
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100418
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2,000 جنيه
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