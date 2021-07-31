مطلوب عامل فايبر جلاس

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بمصنع زجاج ب المملكه العربية السعودية بمدينة الجبيل عاملين لديهم خبرة فى الفايبر جلاس راتب مميز + سكن + اقامة + تأمين ارسال السيرة الذاتية : eng.kwader@gmail.com التواصل : 01011133679
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة كوادر للتوظيف ترخيص 998
|التليفون:
|01011133679
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|24 ش نبيل الوقاد بالدقى امام شيراتون القاهرة- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102778
3,700 جنيه
3,000 جنيه
4,500 جنيه
2,500 جنيه
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200 ريال
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30 ريال