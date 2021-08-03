(فرصة عمل)
|مطلوب عامل بوفيه وعامله نظافه لمطبعة وشركة لتصنيع الكرتون بالإسكندرية يفضل من المناطق التالية : أبيس – سكينة- العوايد – السيوف- كفر الدوار يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة فى خانة الموضوع لمزيد من الاستفسارات : واتس : 01277000249 035192890
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحى اللاتينى
|التليفون:
|01277000249
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|العنوان:
|- اﻹسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103034
2,000 جنيه
2,000 جنيه
3,000 جنيه
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