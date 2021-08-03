مطلوب عامل بوفيه وعامله نظافه لمطبعة وشركة لتصنيع الكرتون بالإسكندرية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب عامل بوفيه وعامله نظافه لمطبعة وشركة لتصنيع الكرتون بالإسكندرية يفضل من المناطق التالية : أبيس – سكينة- العوايد – السيوف- كفر الدوار يرجى ارسال السيرة الذاتية على الايميل التالى : omar_jobs@yahoo.com يرجى كتابة الوظيفة فى خانة الموضوع لمزيد من الاستفسارات : واتس : 01277000249 035192890
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الحى اللاتينى
التليفون: 01277000249

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - اﻹسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103034
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