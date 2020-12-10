مطلوب عاملة نظافة لشركة بالمهندسين

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بشركة بالمهندسين ميدان سفنكس عاملة نظافة السن من 25 : 30 سنة أن تكون حسنة المظهر يكون سبق لها العمل بشركات للتواصل 01280555515 واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 ريال
|تاريخ الإعلان:
|14/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076043
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