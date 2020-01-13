مطلوب عاملة نظافة لشركة بالمهندسين

تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة دعاية واعلان بالمهندسين :- مطلوب فوراً:ـ ::{{●عاملة نظافة ●}}:: - يفضل من نواحى المهندسين _قريبة من العمل - العمر لا يزيد 32 سنة للاستفسار:- 01022299034