مطلوب عاملة نظافة لشركة بالمهندسين

(فرصة عمل)
|تعلن #شركة_الطائف_للتوظيف_بالخارج لشركة دعاية واعلان بالمهندسين :- مطلوب فوراً:ـ ::{{●عاملة نظافة ●}}:: - يفضل من نواحى المهندسين _قريبة من العمل - العمر لا يزيد 32 سنة للاستفسار:- 01022299034
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف للتوظيف بالخارج ترخيص 494
|التليفون:
|01022299034
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|المهندسين 77 شارع سوريا امام توكيل نيسان- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049248
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3,500 ريال
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل