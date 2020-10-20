(فرصة عمل)
|مطلوب عاملة نظافة للعمل في شركة بالمهندسين السن من 35 : 25 حسنه المظهر ان يكون سبق لها العمل بشركات للتواصل 01280555515 واتس 01066717777
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه الهيلا
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071522
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30 جنيه
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30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
30 ريال
اتصل
30 ريال
30 درهم