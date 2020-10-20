مطلوب عاملة نظافة

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب عاملة نظافة للعمل في شركة بالمهندسين السن من 35 : 25 حسنه المظهر ان يكون سبق لها العمل بشركات للتواصل 01280555515 واتس 01066717777
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه الهيلا
التليفون: 01066717777

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العنوان: 203 ميدان سفنكس المهندسين- المهندسين
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 30 ريال
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071522
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