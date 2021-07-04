مطلوب عاملة بوفية ونظافة في شركة تسويق عقاري في عباس العقاد

مطلوب للعمل فى شركة تسويق عقاري بعباس العقاد عاملة بوفيه ونظافة -السن من 25 حتى 35 -مواعيد العمل من الساعه 11حتي 7 شرط الأمانة النظافه وحسن المظهر على من تتوافر فيه الشروط ارسال البيانات الشخصية وصوره شخصيه حديثه علي رقم 01020181762