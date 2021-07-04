مطلوب عاملة بوفية ونظافة في شركة تسويق عقاري في عباس العقاد

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى شركة تسويق عقاري بعباس العقاد عاملة بوفيه ونظافة -السن من 25 حتى 35 -مواعيد العمل من الساعه 11حتي 7 شرط الأمانة النظافه وحسن المظهر على من تتوافر فيه الشروط ارسال البيانات الشخصية وصوره شخصيه حديثه علي رقم 01020181762
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohammed Ali ال
|التليفون:
|01020181762
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|العنوان:
|224991113- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103268
3,000 جنيه
3,000 جنيه