مطلوب عاملة بوفية ونظافة في شركة تسويق عقاري في عباس العقاد

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل فى شركة تسويق عقاري بعباس العقاد عاملة بوفيه ونظافة -السن من 25 حتى 35 -مواعيد العمل من الساعه 11حتي 7 شرط الأمانة النظافه وحسن المظهر على من تتوافر فيه الشروط ارسال البيانات الشخصية وصوره شخصيه حديثه علي رقم 01020181762
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohammed Ali ال
التليفون: 01020181762

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 224991113- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103268
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