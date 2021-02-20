مطلوب عاملات نظافة للعمل بشركات نظافة للعمل بالمملكة العربية السعودية

شركة نظافة مقرها بالمملكة العربية السعودية لديها فروع بعدة مدن بالمملكة تبحث عن عاملات بالمسمى التالي : #عاملات_نظافة **الشروط الوظيفية: -المستوى الدراسي أولى إعدادي على الأقل **امتيازات الوظيفة : -8 ساعات عمل -الراتب 4500 درهم+ tips -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -السكن متوفر (خاص بمقر الشركة ). -الطعام متوفر . - مواصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكرة الطيران سنوية. •على من تجد نفسها مؤهلة و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية+ +جواز السفر على: البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.co