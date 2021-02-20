مطلوب عاملات نظافة للعمل بشركات نظافة للعمل بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)
|شركة نظافة مقرها بالمملكة العربية السعودية لديها فروع بعدة مدن بالمملكة تبحث عن عاملات بالمسمى التالي : #عاملات_نظافة **الشروط الوظيفية: -المستوى الدراسي أولى إعدادي على الأقل **امتيازات الوظيفة : -8 ساعات عمل -الراتب 4500 درهم+ tips -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -السكن متوفر (خاص بمقر الشركة ). -الطعام متوفر . - مواصلات متوفر . -تأمين الصحي متوفر . -تذكرة الطيران سنوية. •على من تجد نفسها مؤهلة و داخل الشروط الرجاء إرسال السيرة الذاتية+ +جواز السفر على: البريد الإلكتروني cv.alasmarjob@gmail.co
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|20/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084423
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