مطلوب عاملات نظافة فليبينيات هندايات سيريلانكا بمصر

مطلوب لشركة كبرى بمدينة أكتوبر بجمهورية مصر العربية عاملات نظافة منزلية فليبينيات / سيريلانكا / هنديات مقيمات داخل مصر أو خارجها السن من 25 : 30 سنة من ترغب العمل،، برجاء ارسال سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515