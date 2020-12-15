مطلوب عاملات نظافة فليبينيات هندايات سيريلانكا بمصر

(فرصة عمل)
|مطلوب لشركة كبرى بمدينة أكتوبر بجمهورية مصر العربية عاملات نظافة منزلية فليبينيات / سيريلانكا / هنديات مقيمات داخل مصر أو خارجها السن من 25 : 30 سنة من ترغب العمل،، برجاء ارسال سيرة ذاتية حديثة عليها صورة حديثة على الميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 تواصل 01280555515
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|203 ميدان سفنكس- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|300 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/12/2020
|رقم الإعلان:
|2076607
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