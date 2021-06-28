(فرصة عمل)
|مطلوب عاملات بكوافير حريمي بالقاهرة خبرة او بدون خبرة للعمل من الساعه 11ظهرا حتي 6مساءا بمرتب ثابت وبدلات تصل الي 3500 ج واجازة يوم اسبوعي للاستفسار. ت . /01096713165
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نور
|التليفون:
|01096713165
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|العنوان:
|- شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098239
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